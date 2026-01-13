Saimbeyli'de Dumansız Hava Sahası Denetimi

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde dumansız hava sahası denetimi gerçekleştirildi.
Kaymakam Emre Aydın, denetimler kapsamında ilgililerle ilçedeki kıraathaneleri ziyaret etti.
İşletmelerde vatandaşlarla görüşen Aydın, kurala uyulmasını isteyerek gerekli durumlarda yasal işlem uygulanacağını belirtti.
