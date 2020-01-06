Şair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri ile buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Şair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri ile buluştu - Son Dakika

Şair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri ile buluştu

6 saat önce

KAYSERmall Outlet Kış Festivali' kapsamında, ikincisini düzenlediği kitap fuarında birbirinden değerli yazarları ziyaretçileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Şair Kahraman Tazeoğlu Kayserili sevenleri ile buluştu, System.String[]

KAYSERmall Outlet Kış Festivali' kapsamında, ikincisini düzenlediği kitap fuarında birbirinden değerli yazarları ziyaretçileri ile buluşturmaya devam ediyor.


En çok satılan kitaplar listesinde yer alan şair ve yazar Kahraman Tazeoğlu, 05 Ocak Pazar günü saat 14: 00'de KAYSERmall Outlet AVM'nin konuğu oldu. Sevilen şiirlerini ziyaretçileri için okuyan yazar Kahraman Tazeoğlu, etkinlik boyunca sevenlerine kitaplarını imzalatıp bol bol fotoğraf çektirdi.


Konuklarına güzel bir gün yaşatan yazar, etkinlik esnasında ilginç bir olaya tanıklık etti. Sahneye davet ettiği gençin, kız arkadaşına süpriz evlilik teklifinde bulunması seyirciler tarafından alkışlandı. Kahraman Tazeoğlu, çiftin nikah şahidi olacağını belirterek, ömür boyu mutluluk dileklerini iletti.


KAYSERmall Outlet Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Gökdemir, "Özel olarak düzenlenen Kış Festivali ile Kayserililerin ailece keyifli ve ekonomik alışveriş yapabilecekleri bir ortam sağlamayı hedefliyoruz. İlerleyen günlerde de devam edecek olan etkinliklerimize, Kayserilileri davet ediyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kahraman Tazeoğlu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 04:16 Kaynak: İHA
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