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Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı - Son Dakika

Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı

06.01.2022 11:52
Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı

Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle düzenlenen programla anıldı.

Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç, Saraybosna Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle düzenlenen programla anıldı.

Saraybosna YEE'de, Türkoloji öğrencilerini katıldığı programda yazar Şaban Abak ve Dr. Amina Siljak Jesenkovic konuşma yaptı.

Abak, "Sezai Karakoç, tüm İslam şehirlerinin, Müslümanların tamamına ait olduğunu savunuyordu. 'Mekke ve Medine gibi Saraybosna, Buhara, Semerkant ve Kudüs tüm Müslümanlara aittir' görüşünü savunuyordu." dedi.

Karakoç'un dışarıdan asla anlaşılamayacağını ifade eden Abak, "Sezai Karakoç'u anlamak için eserlerini okumak gerekir. Bu sayede gerçek Karakoç'u tanıyabilirsiniz." diye konuştu.

Bosnalı Dr. Amina Siljak Jesenkovic de Sezai Karakoç'u tanımaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek şunları kaydetti:

"1991 yılında Sezai Karakoç'a ait 'Kudüs Şehri' isimli şiiri, Boşnakçaya çevirdim ve Preporod dergisi bu şiiri yayımladı. Bosna Savaşı'nın başladığı zamanlarda, Türkiye'de bulunduğum yıllarda, nişanlım Türkiye'ye beni ziyarete geldi. Gelirken bu dergiyi de yanında getirdi. Dergiyle birlikte hemen Sezai Karakoç'u ziyarete gittim. Bu vesileyle kendini tanıma şerefine nail oldum."

Büyük ilgi gören anma programı Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Saraybosna Üniversitesi ve Zenitsa Üniversitesi Türkoloji bölümü öğrencilerinin Sezai Karakoç'un şiirlerini okumasıyla sonlandı.

Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı
Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı
Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı
Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı

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Türk Hava Yolları, Sezai Karakoç, Saraybosna, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şair, yazar ve fikir insanı Sezai Karakoç Saraybosna'da anıldı - Son Dakika
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