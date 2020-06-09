Sakarya Büyükşehir Belediyesi esnafa ekonomik destek paketini onayladı - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesi esnafa ekonomik destek paketini onayladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kent esnafına yönelik "Ekonomik Destek Paketi"ni onayladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi esnafa ekonomik destek paketini onayladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele kapsamında kent esnafına yönelik "Ekonomik Destek Paketi"ni onayladı.

Tedbirler kapsamında Sosyal Gelişim Merkezi'nde gerçekleştirilen olağanüstü meclis toplantısında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, gündem dışı konuşmalar ve 61 maddenin karara bağlanmasının ardından 3 aylık salgın sürecini değerlendirdi.

Salgınla mücadelenin başarılı bir şekilde sürdürüldüğünü anlatan Yüce, günlük 15 bine ulaşan rakamlarda maske ürettiklerini ve 3 milyonu aşkın maskeyi vatandaşlara ulaştırdıklarını aktardı.

Yüce, geçen perşembe günü Millet Bahçesi açılışının gerçekleştirildiğini de anımsattı.

Türkiye'ye örnek olan Melen Botanik Vadisi'ni hayata geçirdiklerine dikkati çeken Yüce, "Melen Botanik Vadisi'nde üreteceğimiz bitkilerin mahsullerini 10 yıl süre ile satış garantisi altına alacak protokolü imzaladık. Lavanta, adaçayı, biberiye, kekik, ıhlamur, akasya ve defne başta olmak üzere 1 milyon 815 bin 785 adet bitki yer alan vadimizde üretimi toplam 70 kilometrelik alanda gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Melen Botanik Vadisi ve çevresinde ana arı üretimi, arı zehri üretimi, arı sütü üretimi, polen-propolis üretimi ve suni oğul üretimi gerçekleştireceğiz. Hedefimiz arıcılık konusunda Türkiye'nin öncüsü olmak." diye konuştu.

Yüce, endüstriyel kenevir üretimine de başladıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"40 dekarlık bir alanda kenevir ekimini gerçekleştirdik. Kenevir pek çok ürünün ham maddesini oluşturuyor. Kullandığımız kenevirin büyük bölümünü Çin'den ithal ediyoruz. Kenevir üretimi ile bu durumun önüne geçeceğiz. Üretim yaptığımız Alandüzü'nde yakın zamanda bir lansman düzenleyerek, endüstriyel kenevirin kullanım alanlarından, şehrimize sağlayacağı katkılardan konuşacağız."

Esnafa ekonomik yardımı içeren destek paketi onaylandı

Salgın süresince zarar eden esnafa yönelik destek paketini meclis kararı ile onayladıklarını açıklayan Yüce, şunları kaydetti:

"Biz şehrin yöneticileri olarak bu zararı asgari seviyeye indirmek için bir dizi önlemler aldık. İş yerleri kapanan esnafımız için destek paketleri hazırladık. Bugünkü meclisimizin ana maddelerini bu destek paketi oluşturuyor. Bu paket içerisinde, ulaşım esnafımıza 1000'er lira mazot desteği vereceğiz, 6 bin esnafımızın 1000'er lira tutarında su faturasını ödeyeceğiz, ilan ve reklam vergileri ile yıllık çevre temizliği vergilerinin faaliyette bulunulmayan dönemleri alınmayacak. Belediyemiz kiracısı olan işletmelerin bu dönemdeki kira bedelleri alınmayacak."

Yüce, Süt54, Bal54, Yumurta54 ve Kabak54 gibi çeşitli projelerle kentin doğal ürünlere sağlıklı bir şekilde ulaşmalarını sağlayacaklarını dile getirerek, BELPAŞ üzerinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na seferlerin haziran sonu itibarıyla başlayacağını sözlerine ekledi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Ekrem Yüce, Türkiye, Kenevir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.06.2020 09:23 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesi esnafa ekonomik destek paketini onayladı - Son Dakika

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