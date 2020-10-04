Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması - Son Dakika

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü zikzak şeklindeki uyarıcı yol çizgileriyle yaya geçitlerine yaklaşan sürücüleri yavaşlamaya teşvik etmek için yaya geçidi projesini hayata geçirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğü zikzak şeklindeki uyarıcı yol

çizgileriyle yaya geçitlerine yaklaşan sürücüleri yavaşlamaya teşvik etmek için yaya geçidi projesini hayata geçirdi.

Yaya ve taşıt

trafik yoğunluğunun fazla olduğu ana caddelerde yaya geçitlerinde başlatılan uygulamada

20 metre uzunluğunda zikzak şeritler çizildi.

Bu çizgilerle sürücülere yavaşlamaları ve o bölgede kaza oranının yüksek olduğu hatırlatılıyor.

Araç sürücülerini zikzak şeritli yaya

geçitlerinde daha dikkatli olunması için yol üstüne uyarıcı işaretler de çizildi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığından yapılan

açıklamada, kentin güney giriş ve çıkışı olan Orhangazi Caddesi'nde yeni bir uygulama hayata geçirildi.

Yaya geçitlerine zikzak şeritler çizerek araç ve yaya trafiğinin daha sağlıklı

işlemesi ve oluşabilecek kazaların önüne geçilmesinin amaçlandığı vurgulanan açıklamada, "Trafikte sürücülerin

yayalara öncelik vermesi ve yaya geçişi önceliğine dikkati çekmek için farkındalık

çalışmalarımıza devam edeceğiz. Şehrimize hayırlı olsun." ifadesine yer verildi.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 15:01 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yaya geçitlerine farkındalık çalışması - Son Dakika

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