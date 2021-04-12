Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 10 metrelik boş su kuyusuna düşen yavru köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Elperek Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'nde bir evin bahçesindeki su kuyusundan köpek sesleri duyan vatandaşlar, itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, yavru köpeği yaklaşık 10 metre derinliğindeki içi boş kuyudan kurtarmak için çalışma başlattı.
Halatlarla kuyuya inen itfaiye eri, yavru köpeği kurtardı.
Kaynak: AA
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