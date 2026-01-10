Sakarya\'da 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları

Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata, MHP Sakarya İl Başkanı Oğuz Alkaş ile Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Ata, mesajında, gazetecilerin kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgilendirilmesinde üstlendiği sorumluluğun önemini vurguladı.

Basının toplumun gözü, kulağı ve vicdanı olduğunu belirten Ata, şöyle devam etti:

"Halkın doğru bilgiye ulaşma hakkını esas alan, meslek etiği ve sorumluluk bilinciyle görev yapan gazetecilerimiz, demokrasimizin güçlenmesine önemli katkılar sunmaktadır. Zor şartlar altında, büyük bir özveriyle görev yapan basın emekçilerimiz, aynı zamanda toplumsal hafızanın da taşıyıcısıdır. Doğru, tarafsız ve ilkeli habercilik anlayışıyla kalemini haktan ve hakikatten yana kullanan tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Alkaş da mesajında, toplumun bilgilendirilmesi, denetlenmesi ve milli hafızanın canlı tutulması noktasında basın mensuplarının üstlendiği sorumluluğun her türlü takdirin üzerinde olduğunu kaydetti.

Günümüzde bilgi kirliliğinin ve dezenformasyonun hızla yayıldığı ortamda, ilkeli ve dürüst habercilik anlayışının her zamankinden daha hayati önem kazandığına işaret eden Alkaş, "Türk basını, özellikle milli bekamızın korunması ve toplumsal huzurumuzun tesisi noktasında kilit rol oynamaktadır. Kalemini, milli ve manevi değerlerimizin hizmetine sunan her gazeteci, fikri hürriyetimizin sarsılmaz bir neferidir. Ebediyete irtihal eden basın şehitlerimizi ve tüm gazetecilerimizi rahmetle yad ediyor, gece gündüz demeden sahada, mutfakta ve her türlü zor şartta görev yapan tüm basın çalışanlarımıza sağlık, başarı ve esenlikler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Altuğ ise mesajında, gazetecilerin, kamuoyunun sesi olduğunu, mesleklerini çoğu zaman zor şartlar altında, gece gündüz demeden fedakarca icra ettiğini vurguladı.

Gazeteciliğin, büyük sorumluluk ve güçlü vicdan gerektiren onurlu bir meslek olduğunun altını çizen Altuğ, mesajında, "Üreten şehir Sakarya'mızın ulusal anlamda da marka değerinin yükselmesi, bilinirliğinin artması da basın mensuplarımızla mümkün olmaktadır. SATSO olarak her zaman kıymetli basın mensuplarımızı şehre hizmette en önemli paydaşlarımız arasında görüyoruz. Faaliyetlerimiz ve projelerimiz onların da desteğiyle kamuoyunda karşılık bulmaktadır. Bu nedenle emeklerini her zaman önemsiyoruz. Mesleğin gerektirdiği etik ve ahlak kuralları doğrultusunda ilkeli ve sorumlu habercilik anlayışıyla görevlerini özveriyle yerine getiren basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü içtenlikle kutluyor, vefat eden basın mensuplarımıza da Allah'tan rahmet diliyorum." ifadelerine yer verdi.