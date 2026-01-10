Sakarya\'da 200 Kilogram Kaçak Tütün Ele Ge geçirildi

Sakarya'da gerçekleştirilen operasyonda 200 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 1 zanlı gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesinde çalışma yürütüldü.

Ekiplerce S.U'nun (40) ikameti ve deposunda yapılan aramada 200 kilogram kaçak tütün, 174 paket 100 gramlık paketli tütün, 105 bin 800 boş, 91 bin dolu makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 elektronik sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınna S.U. hakkında adli işlemlere başlandı.