Sakarya\'da 5 Aranan Şahıs Yakalandı

Sakarya'da son bir haftada hakkında arama kararı bulunan 5 kişi jandarma ekiplerince yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Serdivan, Arifiye, Erenler ve Karasu ilçelerinde çeşitli suçlardan haklarında değişen oranlarda kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişi yakalandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Öte yandan İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftada 1968 önleyici ve adli devriye icra edildi.

Devriye faaliyetlerinde ve düzenlenen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve 65'i hakkında kesinlişmiş hapis cezası bulunan 301 kişi yakalandı.

Uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi yakalandı.

Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımın engellenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Durdurulan araçta Y.C. (42) ve Y.B'nin (35) üst aramasında, 21 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ve 2 aseton kutusu ele geçirildi.

Y.C'nin ikametinde yapılan aramada ise ruhsatsız tabanca ve 4 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli tahkikat başlatıldı.