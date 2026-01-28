Sakarya\'da 670 Kilo Kaçak Tütün Ele Geçirildi

SAKARYA'da polisin düzenlediği 2 ayrı operasyonda 670 kilo kaçak tütün ile 57 bin 500'ü doldurulmuş, 483 bin 300 makaron ele geçirildi. Operasyonlarda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Adapazarı ve Karasu ilçelerinde kaçak tütün ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilere ait ev ve depolarında yapılan aramalarda 670 kilogram kaçak tütün, 425 bin 800 boş makaron, 57 bin 500 dolu makaron ile elektronik sigara sarma makinesi, tam otomatik tütün sarma makinesi, tütün kıyım makinesi, tütün sarma makinesi aparatı ele geçirildi. Olaya ilişkin F.S. ve A.K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.