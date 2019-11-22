Son Dakika Haberleri: Sakarya'da, Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı
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Sakarya'da, Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı

6 saat önce

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla yapılan Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Sakarya'da, Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı, System.String[]

Sakarya'da, Sapanca Gölü'ne alternatif içme suyu kaynağı oluşturmak amacıyla yapılan Akçay Barajı'nda su tutulmaya başlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Pamukova ilçesi Eskiyayla Havzası'nda inşa edilen Akçay Barajı'nda ilk kez su tutulması nedeniyle tören düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, törende yaptığı konuşmada kent için önemli bir tarihi olayı yaşadıklarını belirtti.

Her kesime hizmet edecek dev yatırımın neticelenmesinin mutluluğunu yaşadığını belirten Yüce, şunları söyledi:

"195 milyon liralık maliyete ulaşan Akçay Barajı'nda su tutmaya başlıyoruz. Bu barajın bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu kış depolayacağımız kar ve yağmur sularını 2020 hazirana kadar biriktirip şehre vermeyi planlıyoruz. Sapanca Gölü'nü tedbiren kullanacağız, asıl içme suyumuzu bu barajdan temin etmeye gayret göstereceğiz. Çamdağı Barajı ihalesini de bir an önce gerçekleştirip su tutulmaya başlandığında inşallah Sakarya'nın 50 yıllık su sorunu çözülmüş olacak."

Belediye Başkanı Yüce, Akçay Barajı'nın Sapanca Gölü'nün suyunun dengeli kullanımına ciddi manada katkı sağlayacağını dile getirdi.

Gölden büyük bir enerji harcayarak içme suyunun karşılandığını kaydeden Yüce, şöyle devam etti:

"Akçay Barajı'ndan enerji kullanmadan şebekelere su gönderilecek. Baraj 75 metrelik yüksekliğe sahip. Yıllık 20 milyon metreküp su sağlanacak. Projemizi Akçay Deresi'nin akışına zarar vermeyecek şekilde ve bölgedeki ekosistemi de dikkate alarak hayata geçirmeyi planladık. Tertemiz pırıl pırıl suyu vatandaşların çeşmelerine intikal ettirmiş olacağız.

Baraj ve ara havzalardaki 50 milyon metreküp su akımı bulunuyor. Bu akımın 40 milyon metreküpünü içme suyuna dönüştürüyoruz. 13 milyon metreküp kısmı ise can suyu olarak Akçay Deresi'ne bırakılacak. Barajımızdan şehrimize su ulaştırmaya başladığımızda HES'lerimizi enerji üretimine hazır hale getireceğiz."

Konuşmaların ardından Yüce ve beraberindekiler barajda su tutulması için butona bastı.

Sapanca, Sakarya, Akçay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:28 Kaynak: AA
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