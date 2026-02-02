Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada

Haberin Videosunu İzleyin
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada
02.02.2026 21:49
Ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kaza kamerada
Haber Videosu

Sakarya'da, servis minibüsü ile ambulansın çarpıştığı, 10 kişinin yaralandığı kaza, servis minibüsünün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, ambulans ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 3'ü sağlık personeli olmak üzere 10 kişi yaralandı.

AMBULANS İLE SERVİS MİNİBÜSÜ ÇARPIŞTI

Kaza, akşam saatlerinde D-140 Adapazarı–Nallıhan–Ankara kara yolunun Akyazı Erdoğdu Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Seyir halindeki ambulans ile servis minibüsü çarpıştı.

10 KİŞİ YARALANDI

Kazada, 3'ü ambulansta görevli sağlık personeli olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi ile çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

KAZA ANI KAMERADA

Sakarya'da, servis minibüsü ile ambulansın çarpıştığı kaza, servis minibüsünün araç içi kamerası tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Su19785507+ Su19785507+:
    ambulansların geçiş üstünlüğü vardır fakat yolu istediğim gibi kullanırım hakkı yok. en sağdan en sola u dönüşü de ne 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
