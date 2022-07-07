Sakarya'da bayram öncesi mezarlıklar temizlendi

Sakarya Büyükşehir Belediyesince kent genelindeki 440 mezarlıkta temizlik çalışması yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 440 mezarlıkta ot biçme ve temizleme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi.

Şehrin her tarafının bayrama hazır hale getirildiği aktarılan açıklamada, "Her bayram öncesi olduğu gibi mezarlıklarda da hummalı çalışma yapıldı. Şehrin 16 ilçesinde ve şehir merkezinde toplamda 440 mezarlıkta temizlik, ot biçme ve düzenleme işlemi yapıldı. Mezarlıklar giriş noktalarından, ziyaret alanlarına kadar tertemiz hale getirildi ve ziyaretçilere hazırlandı." denildi.

Vatandaşlara hayırlı ve huzurlu bayram geçirmeleri temennisinde bulunuldu.