Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Deaş Operasyonu: 2 Tutuklama

Sakarya'da Deaş Operasyonu: 2 Tutuklama

2 saat önce

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ kapsamında gözaltına aldıkları Irak uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da Deaş Operasyonu: 2 Tutuklama, System.String[]
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ kapsamında gözaltına aldıkları Irak uyruklu 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütleri ve mensuplarına yönelik yürüttükleri soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında terör örgütü DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında 2 şüphelinin örgütsel faaliyette bulunduğu tespit edildi. Irak uyruklu W.A.A.K.K., ve R.A.K.K., isimli iki kardeş, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince şehir merkezinde bulunan bir ikamete düzenledikleri operasyonda yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SAKARYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 10:14 Kaynak: İHA

Sakarya, 3. Sayfa
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