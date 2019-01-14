Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (6)

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (6)

1 saat önce

BAĞ EVİNİ SARAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜSakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve BOTAŞ'a bağlı ekipler dağ yollarında güçlükle ilerleyerek, olay yerine ulaşırken, BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında çıkan yangın ise doğal gazın kesilmesiyle bir süre sonra söndü.

Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (6), System.String[]
BAĞ EVİNİ SARAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, AFAD, jandarma ve BOTAŞ'a bağlı ekipler dağ yollarında güçlükle ilerleyerek, olay yerine ulaşırken, BOTAŞ'a ait doğal gaz boru hattında çıkan yangın ise doğal gazın kesilmesiyle bir süre sonra söndü. Heyelana bağlı olarak doğal gaz boru hattının hasar görmesi sonucu çıktığı tahmin edilen yangının, doğal gaz hattının yakınındaki bağ evine sıçradığı görüldü. İtfaiye ekipleri, bağ evini saran yangını söndürdü. Yangının, fındık ağaçlarına da zarar verdiği görüldü. Ekiplerin bölgede incelemeleri devam ediyor.

HEYELAN PATLAMAYA NEDEN OLDU

Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Bozüyük- Adapazarı doğal gaz iletim hattı üzerinde çıkan yangınla ilgili "Saat 07.55 gibi bir yangın ihbarı vardı. Ekipleri olay yerine gönderdiğimizde Bozüyük- Adapazarı iletim hattı üzerinde bir yangın olduğu tespit edildi. Hemen ekipleri gönderdik, güvenlik önlemi alındı. Daha önce heyelana maruz bir bölge olduğu için ilk değerlendirmemiz burada heyelana bağlı olarak bir gaz kaçağının ve yangının olduğu şeklinde. Çok yakınında bir yerleşim yeri yok. Dolayısıyla can kaybımız da yok. Şu anda doğal gaz tümüyle kesildi. İlimiz gaz konusunda herhangi bir sıkıntı çekmeyecek; çünkü diğer hatlardan desteklenecek. Ekipler şu anda olay yerinde müdahale devam ediyor. Can kaybının olmaması en büyük tesellimiz" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 10:13 Kaynak: DHA

Sakarya, İtfaiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lider Farklı Kazandı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Sakarya Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Erdoğan'dan Down Sendromlu Çocuğa: Beni Ne Kadar Seviyorsun, Göster Bakalım Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Çıkan Yangında, Alevler Gökyüzünü Kapladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2019 11:16:39. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da Doğal Gaz Hattında Patlama Sonrası Yangın (6)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]