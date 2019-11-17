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Sakarya'da drenaj kanalları için temizlik mesaisi başladı

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında çiftçi için büyük olumsuzluklara yol açan kapalı drenaj kanallarının açılması için temizlik mesaisine başladı.

Sakarya'da drenaj kanalları için temizlik mesaisi başladı, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında çiftçi için büyük olumsuzluklara yol açan kapalı drenaj kanallarının açılması için temizlik mesaisine başladı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tarımsal Hizmetler ve Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığınca ilk olarak Hendek ve Adapazarı ilçelerinde Aşağıçalıca, Çaltıcak, İkizcemüslim, Acıelma, İkizceosmaniye mahallelerinde başlayan çalışmalar, ilerleyen günlerde diğer ilçelerde devam edecek.

Şehrin tamamında toplam 800 kilometre uzunluğundaki drenaj kanallarında, mahsullerin

su altında kalmaması için yoğun mesai yürütülüyor.

Kapanan drenaj kanalları, bakım ve onarımdan geçirilip kontrol ediliyor.

Başkan Yüce'ye teşekkür

İkizcemüslim Mahalle Muhtarı Murat Turan, çiftçinin yanında olan herkese teşekkür ederek, "Çalışmalar sayesinde kışın yoğun yağış zamanlarında tarlalarımız sular altında kalmayacak ve


önümüzdeki sene ektiğimiz ekin daha kaliteli olacak." ifadelerini kullandı.

Bir ülkenin kalkınmasının üretimden geçtiğine işaret eden Acıelmalı Mahalle Muhtarı Fikri Sezer, şunları kaydetti:

"Özellikle tarımsal üretim hayati önem taşımaktadır. Tarımsal üretimde verimliliği arttıracak drenaj temizliği çalışmalarının sadece mahallemde değil, şehir genelinde bu kadar önem verilerek başlamasından dolayı oldukça mutluyum. Her zaman yanımızda olan, çiftçinin sorunlarını can kulağıyla dinleyen Ekrem Yüce başkanımıza saygılarımı arz ederim."

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Adapazarı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 04:48 Kaynak: AA
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