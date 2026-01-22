Sakarya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu - Son Dakika
Son Dakika
3-sayfa

Sakarya'da Düzensiz Göçmen Operasyonu

Sakarya\'da Düzensiz Göçmen Operasyonu
22.01.2026 16:36
Jandarma, Sakarya'da 32 düzensiz göçmen yakaladı, 3 kişi gözaltına alındı.

Sakarya'da jandarma ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzensiz göçle mücadele kapsamında 15 Ocak'tan bu yana Karapürçek ve Hendek ilçelerinde denetim yaptı. İşletmelerde ve şüpheli araçlarda yapılan kontrollerde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

Operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

