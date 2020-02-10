Sakarya'da eğitime kar engeli - Son Dakika

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin bazı mahallelerinde taşıma yapılmayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Hendek ilçesinde Dikmen, Kurtuluş, Bakacak ve Dededüzü, Karapürçek ilçesinde Kanlıçay ve Ahmediye, Akyazı ilçesinde Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl, Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlmiye, Dutlar, Gökçeler, Madenler, Kuloğlu, Pınarbaşı, Saz, Yeniköy, Yağcılar, Uzunlar, Dere, Çengeller, Şabanlar, Tavşansuyu, Sığırlık, Çamyurdu ve Avdullar Mahallelerinde taşıma yapılmayacağı kaydedildi.

Açıklamada, 3 ilçedeki taşımalı öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.