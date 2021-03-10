Sakarya'da esnaflardan kurallara uyulması çağrısı - Son Dakika

Sakarya'da esnaflardan kurallara uyulması çağrısı

SAKARYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan koronavirüs nedeniyle çok riskli iller arasında olan Sakarya'da 1 yıldır bazı iş yerlerinin kapalı olduğunu, sürecin atlatılması için herkesin kurallara uyması gerektiğini söyledi.

Çok yüksek risk grubunda yer alan Sakarya'da, Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan esnafların zor durumda olduğunu, sürecin kurallara uyarak atlatılacağını belirterek, kurallara uyulmasını istedi. 11 Mart 2020 tarihinden itibaren birçok iş yerinin kapalı olduğunu söyleyen Hasan Alişan, 'Esnaflarımızın bugüne kadar sessiz kalmalarının sebeplerinden birincisi ülkesini seviyor olması, ikincisi ise insanını seviyor olmasıdır. Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği üyesi esnaflar vasıfsız insanlar değil bilinçli insanlardır. Toplumumuz ne kadar sağlıklı olursa esnaflarımız da o sağlıklı topluma hizmet edebilmek ve ürün satabilmek için gayret sarf eder.' dedi.

Esnafların kurallara uymaya çalıştığını belirten Alişan, 'Sakarya daha önce turuncuydu, kırmızıya döndü. İnanıyorum ki, meslek mensupları ve meslek odalarımızla beraber tüm gayretimizle vaka sayılarının aşağıya çekilmesi için olağanüstü gayret gösteriyoruz. Kendi meslek grubumuzdaki kuruluşlarımızla bilgilendirme, haberdar etme, maske, mesafe ve temizlik konusunda hassasiyetle riayet etmeye çalışıyoruz ama bunu biz yapıyoruz. Herkesin bunu yapmasını istiyoruz. Herkesin özellikle bu kervana katılmasını istiyoruz. Bu seferberliğe herkesin ortak olmasını istiyoruz. Bizim başka gideceğimiz ülkemiz de yok, şehrimiz de yok, dünyamız da yok. Onun için biz bu virüsü hep birlikte yeneceğiz ama eşit şartlarda ve hiç insan kayırmadan bunu yapmamız lazım.' diye konuştu.

Kurallara uyulmasını isteyen restoran sahibi Bülent Yılmaz, 'Ekonomi bir zincir ve esnaflar da bu zincirin önemli bir halkası. Bu süreçten ekonomimiz etkileniyor, özellikle de esnaflar. Tümüyle bütün esnaflar zor zamanlar yaşıyor. Çok dikkat etmeliyiz ki bir an önce bu durumdan kurtulalım. Normal hayatımıza geri dönelim. Halkımıza düşen görev belirtilen hijyen ve mesafe kurallarına harfiyen uyulmasıdır. Biz buna uyarsak çok daha kısa sürede bu süreci noktalayabiliriz. Biraz daha dikkat edelim. Hepimiz zor durumda fakat biz esnaflar olarak çok daha zor durumdayız. Vatandaşlarımız bizi biraz düşünsünler" dedi.