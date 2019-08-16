Son Dakika Haberleri: Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı

1 saat önce

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fırça atölyesinde çıkan ve büyük çapta maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı, System.String[]
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde fırça atölyesinde çıkan ve büyük çapta maddi hasara yol açan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kocaali ilçesi Alandere Mahallesi'nde bulunan fırça atölyesinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Nafi ve Emrah Y.'ye ait fırça atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu atölyede hasar meydana gelirken atölyeye ait olan bir araçta yanarak kullanılamaz hale geldi.

Konu ile ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA
İtfaiye, Kocaali, Sakarya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 01:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Yunanistan'daki orman yangını 3 gündür söndürülemiyor
HATAY - Seyir halindeki tır alev alev yandı Aşiret kızıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyen genç, kurşun yağmuruna tutuldu Bekçilik sınavını kazanamayan adam, bekçi kıyafeti ve silahla yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.8.2019 14:17:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Sakarya'da fırça atölyesinde yangın çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]