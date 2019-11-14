Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın
7 saat önce
Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 06:10 Kaynak: AA
Sakarya'da bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Alınan bilgiye göre, Erenler ilçesindeki fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin kısa sürede büyüyen alevlere müdahalesi sürüyor.
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