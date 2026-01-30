Sakarya'da Gıda Tağşiş İfşası

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesinde Sakarya'dan bir firma da yer aldı. Firmanın dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan denetimler neticesinde taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesi "güvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde kamuoyuyla paylaşıldı. Listeye giren Sakarya'daki bir firma da ifşa edildi. Akyazı ilçesinde bulunan Kartal Et ve Et Mamülleri'nce üretilen dana sucuğunda tek tırnaklı hayvan eti tespit edildi. - SAKARYA