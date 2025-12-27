Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış - Son Dakika
Üye Girişi
Kocasının öldürmeye kalktığı genç kadın ölümden böyle kaçmış

27.12.2025 18:49
Sakarya'da, boşanma aşamasındaki eşini hastanede kovalayıp silahla vuran adamın olay öncesi ve sonrası güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde adamın eşini kovaladıktan sonra vurduğu, sonra güvenlik görevlisi tarafından etkisiz hale getirildiği görüldü.

Sakarya'da Enes S.'nin (32), boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S.'yi (29) çalıştığı hastanede kovalayıp, ardından tabanca ile vurarak yaraladığı olaya ilişkin kamera görüntüleri ortaya çıktı.

EŞİNİ HASTANEDE KOVALAYIP SİLAHLA VURDU

Olay, 21 Ağustos'ta saat 20.00 sıralarında Adapazarı ilçesi Karaman Mahallesi'nde bulunan Yenikent Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Enes S., hastanede eczacı olarak görev yapan ve nöbetçi olan boşanma aşamasındaki eşi Y.G.S. ile görüşmek için yanına gitti. Burada çıkan tartışmanın ardından Y.G.S., kaçmaya çalıştı. Hastanede Y.G.S.'yi kovalayan Enes S.'nin silahı ilk etapta tutukluk yaptı. Daha sonra ateş alan tabancadan çıkan mermi, Y.G.S.'yi karnından yaraladı. Gözaltına alınan Enes S. tutuklanırken, Y.G.S. tedavisinin ardından taburcu edildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; Enes S.'nin Y.G.S.'yi hastanede kovaladığı, peş peşe tetiğe basmasına rağmen silahın ateş almadığı, ardından kadının vurulduğu anlar yer aldı. Görüntülerde ayrıca koridorda koşan çifti gören bazı güvenlik görevlilerinin panikle uzaklaştığı, daha sonra başka bir güvenlik görevlisinin saldırganı etkisiz hale getirdiği görüldü. Yine görüntülere göre; bir kadının, Enes S.'nin düşen tabancasını ayağı ile iterek uzaklaştırdığı yer aldı.

Kaynak: DHA

