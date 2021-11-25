Sakarya'da hayırsever kadın arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı - Son Dakika

Sakarya'nın Geyve ilçesinde yaşayan Kadın Ağaçdelen, arsasını Türkiye Diyanet Vakfına bağışladı.

Ağaçdelen, ilçe merkezindeki 330 metrekare arsasını din hizmetlerinde kullanılmak üzere vakfa tahsis etti.

Kadın Ağaçdelen, arsasının tapu devrini Türkiye Diyanet Vakfına gerçekleştirdikten sonra "Hayırlı olsun. İnşallah din hizmetlerinde kullanılacak güzel bir yer olur." dedi.

Bağışı kabul eden Türkiye Diyanet Vakfı Geyve Şubesi Başkanı ve Geyve İlçe Müftüsü Murat Okuyar, Ağaçdelen'e teşekkür ederek, "Türkiye Diyanet Vakfı hayırsever vatandaşlarımızın bağışlarını bölge ihtiyacını gözeterek en verimli şekilde din hizmetlerinde kullanıyor ve vatandaşlarımızın istifadesine sunuyor. Bizler de bu bağışlanan arsamızı en güzel şekilde hayırlı hizmetler için kullanmayı planlıyoruz." diye konuştu.