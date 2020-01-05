Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak - Son Dakika

Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak

6 saat önce

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her ilçede Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kurma düşüncelerinin olduğunu bildirdi.

Sakarya'da her ilçede SGM kurulacak, System.String[]

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, her ilçede Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) kurma düşüncelerinin olduğunu bildirdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Adapazarı SGM'yi ziyaret eden Yüce, sürdürülen faaliyetler hakkında sorumlulardan bilgi aldı, öğrencilerle bir araya geldi.

Açıklamada ifadelerine yer verilen Yüce, SGM'lerin her geçen gün öneminin ne kadar arttığının farkında olduklarını söyledi.

Yüce, SGM'lerin binlerce öğrenciye, engelli vatandaşlara ve çok farklı alanlarda hizmet verdiğini belirterek, "Çocuklar, gençler, engelliler, kadınlar bu merkezde buluşarak hem vakitlerini bilgiyle değerlendiriyor hem de yeni beceriler, bilgiler öğreniyor. Bizim SGM'lerdeki temel amacımız; geleceğin teminatı öğrencilerimizin ahlaklı, kendine güvenen ve boş zamanlarını kaliteli geçirip güzel dostluklar edinen bireyler olmasıdır. Bu doğrultuda her ilçemizde bir SGM kurma düşüncemiz var. Son olarak Karasu SGM'yi hizmete aldık. İnşallah diğer ilçelerimizde de vatandaşlarımızı SGM'ler ile buluşturarak sosyal hayatlarına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Yüce'ye eşi Filiz Yüce'nin yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Furkan Beşel ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Semih Bayraktar da eşlik etti.

Ekrem Yüce, Adapazarı, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.01.2020 01:14 Kaynak: AA
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