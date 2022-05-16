Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu - Son Dakika
Üye Girişi

Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu

16.05.2022 13:48

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kargalar, 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresinden içeri girerek duşakabini odun parçalarıyla doldurdu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, kargalar, 2 yıldır boş duran evin banyosundaki havalandırma penceresinden içeri girerek duşakabini odun parçalarıyla doldurdu.

Kabakoz Mahallesi'nde 2 yıl önce işi nedeniyle şehir dışına taşınan oğlunun evine, kargaların banyonun havalandırma penceresinden girip çıktığını gören anne Tükeziban Aydın, oülundan anahtarı göndermesini istedi.

Anahtar gelince eve giren Tükeziban Aydın, kargaların banyodaki duşakabini odun parçalarıyla doldurduğunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Tükeziban Aydın, gazetecilere, "Eve girdiğimde, kargaların banyonun camındaki tülü yırtarak girmiş olduğunu ve duşakabini ağzına kadar dal parçaları ve çöple doldurduğunu gördüm. Şimdi kara kara düşünüyorum, bu kadar dalı, çöpü nasıl boşaltacağım diye. Hayatımda böyle bir şey görmedim." diye konuştu.

Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu
Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu

YORUMLAR
500
Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar Sakarya'da boş kalan evi kargalar sahiplendi: Pencereden girerek duşakabinde yuva yaptılar, 2 yıl boyunca çerçöp taşıdılar Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar! Odun kaçakçıları, orman muhafaza memurunu dövdü: Serbest bırakıldılar!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu - Son Dakika


Son Dakika
19:19 İkna etmeyi başardılar! Altay'ın yeni başkanı Mustafa Denizli oluyor!
19:02 Fransa Başbakanı Jean Castex, Macron'a istifasını sundu!
18:57 Sarı-lacivertli formayı son kez giydi! Yıldız futbolcu Berke, Fenerbahçe'ye veda etti!
18:38 Canan Kaftancıoğlu'ndan sürpriz çağrı: Yarın saat 11.00'de Atatürk Havalimanı'na gidiyoruz
18:29 Finlandiya ve İsveç, FETÖ ve PKK üyesi 33 teröristi iade etmeyeceklerini açıkladı! Resmi görüşme için Türkiye'ye geliyorlar
17:55 Galatasaray'da Fırat Develioğlu, başkan adaylığından çekildi: Gerekli sahayı açmak adına bu kararı aldım
17:48 Tunceli Valiliği'nden HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü hakkında, "polise taş attığı" gerekçesiyle suç duyurusu
17:37 Rezidans odasında yaşamını yitirmişti! 24 yaşındaki Sedanur Şen'in davasında karar çıktı
17:29 Pınar Gültekin'i katleden sanık Cemal Metin Avcı'nın tutukluluğunun devamına, Mertcan Avcı'nın da adli kontrolüne karar verildi
16:59 Dünyaca ünlü oyuncu Megan Fox'tan daha önce duyulmamış cinsel ilişki itirafı: Tulumumun arasına delik açtırdım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2022 19:50:36. #1.11#
SON DAKİKA: Kargalar boş evdeki duşakabini odun parçalarıyla doldurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement