Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular

Sakarya'nın Karasu-Adapazarı yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki tabelaya çarpan otomobildeki 8 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Karasu-Adapazarı yolu Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüjdeki tabelaya çarptı.

8 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde 5'i çocuk toplam 8 kişinin bulunduğu otomobilde yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 8 kişi yara almadan kurtuldu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.