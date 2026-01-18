Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular - Son Dakika
Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular

Mucize kurtuluş! Yara almadan kurtuldular
18.01.2026 20:04
Sakarya'nın Karasu-Adapazarı yolu üzerinde meydana gelen kazada, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki tabelaya çarpan otomobildeki 8 kişi yara almadan kurtuldu.

Sakarya'nın Karasu-Adapazarı yolu üzerinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki tabelaya çarpan otomobildeki 8 kişi, kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, öğle saatlerinde Karasu-Adapazarı yolu Sinanoğlu mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, savrularak refüjdeki tabelaya çarptı.

8 KİŞİ YARA ALMADAN KURTULDU

Çarpmanın etkisiyle araçta maddi hasar meydana gelirken, içerisinde 5'i çocuk toplam 8 kişinin bulunduğu otomobilde yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 8 kişi yara almadan kurtuldu. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Jandarma, Otomobil, 3-sayfa, Sakarya, Karasu, Olay, Kaza, Son Dakika

