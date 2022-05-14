Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti - Son Dakika
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Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti

14.05.2022 15:44
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti

Son dakika haberlerine göre Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti Yaşadığı korku dolu olay sonrasında gözyaşlarını tutamadı Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisi ve beslediği köpeğinin komşusu tarafından şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın o anları gözyaşları içerisinde anlattı.

Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti

Yaşadığı korku dolu olay sonrasında gözyaşlarını tutamadı

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde kendisi ve beslediği köpeğinin komşusu tarafından şiddete maruz kaldığını iddia eden kadın o anları gözyaşları içerisinde anlattı. Komşusunun tavuklarına, farklı bir köpeğin saldırması neticesinde olayın yaşandığını ileri süren gözü yaşlı kadın, "Ben öleceğimi bilsem de köpeklerimi kimseye vermeyeceğim. Sopada yesem, darpta edilsem ben bunlar için canımı feda ediyorum. Benim çocuklarımı kimse alamaz" dedi.

Olay, Karasu Yalı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, tavukları köpek tarafından saldırıya uğrayan komşu, Meryem Varış ile beslediği köpeğini darp etti. Bölgedeki farklı bir köpeğin komşusunun tavuklarına saldırması neticesinde olayın yaşandığını öne süren anne Meryem ve kızı Zeynep Varış yaşadıkları korku dolu olayı anlattı.

Evlerinin karşısında oturan komşularının tavuğuna farklı bir köpeğin saldırması neticesinde olayın yaşandığını ifade eden Zeynep Varış, "Yaklaşık bir ay önce karşı komşumuzun tavuğunu buradaki köpeklerden biri yemiş. Barınağa yakın bir yerdeyiz. 15-20 tane köpek var burada. Biz de üç tane küçük yavru köpeğe bakıyoruz. Köpeğin tavuğu yediği gün komşumuz, yanında bir erkekle beraber arabayla kapıya kadar geldi. O köpeği aradı bulamadı. Elinde taş vardı, taşı fırlatacaktı bulamadı. Benim baktığım köpek de yanımda duruyordu. Taşı, benim kendi köpeğimin kafasına fırlattı. O an köpek bağırdı, ağladı" dedi.

"Köpeklerin buradan gitmediği takdirde öldüreceğini söyledi"

Olay esnasında öfkelendiğini ve kendini köpeğin önüne attığını söyleyen Zeynep Varış, "Bağırdım, çağırdım biraz, ellerin kırılsın dedim. Kendisi çekip gitti sonra. Bunun üzerine polisi aradım. Polisle birlikte kapısına gittik. Polisin karşısında gayet rahat bir şekilde vurduğunu ve köpeklerin buradan gitmediği takdirde öldüreceğini söyledi. Polis, bunu sorduğunda da, 'Çocuklarıma saldırdı. Çocuklarım okuluma gidemiyor' dedi. Bu köpekler daha iki aylık ve saldırgan olsalardı o gün kafasına taş attığında ısırırdı" diye konuştu. Varış, olaydan iki üç hafta sonra aynı kişinin annesine şiddet uyguladığını ve tehdit ettiğini de sözlerine ekledi.

"Öleceğimi bilsem beslemeye devam edeceğim"

Karşılaştıkları durum karşısında yaşadıkları üzüntüyü aktaran Varış, "İmkanım olsa tüm köpekleri besleyeceğim. Sonunda öleceğimi de bilsem, annem gibi darp edileceğimi de bilsem köpekleri beslemeye devam edeceğim. Kadına ve hayvana yönelik şiddetin önlenebilmesi için buradan devletimize sesleniyoruz. Hukuka güveniyoruz. Gereğinin yapılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"Sopada yesem, darpta edilsem bunlar için canımı feda ediyorum"

Komşusu tarafından darp edildiğini iddia eden anne Meryem Varış ise, "Ben öleceğimi bilsem de köpeklerimi kimseye vermeyeceğim. Sopada yesem, darpta edilsem ben bunlar için canımı feda ediyorum. Benim çocuklarımı kimse alamaz. Kafam ve kolum ağrıyor. Suratım, kulağım mosmor. O gün bu bugündür psikolojim bozuldu. Ağlamaktan hiç susmuyorum. Hakkımı aramak istiyorum. Bir bayan darp edilmez" dedi.

Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti
Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Korkunç iddia: Köpeği ile birlikte sahibini öldürmekle tehdit etti - Son Dakika
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