Sakarya'da Kovid-19 tedbirleri - Son Dakika

Sakarya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Sakarya Valiliği sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Sakarya kent merkezi ve ilçelerinde Vali Çetin Oktay Kaldırım koordinesinde Kovid-19 denetimleri yapılıyor.

Polis, jandarma ve zabıta ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonunda yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler, kısıtlama günlerinde de her alanda yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetimler, kısıtlama saatlerinde hizmet veren işyerlerinde de sürüyor.

Ayrıca sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde jandarma, polis ve zabıta ekipleri sokak hayvanlarının yiyecek ve su ihtiyacını karşılıyor.