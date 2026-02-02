Sakarya\'da Kumar Operasyonu: 16 Gözaltı

Sakarya'da düzenlenen kumar operasyonlarında 16 şüpheli hakkında işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak-2 Şubat tarihlerinde kent genelinde "kumar oynamak" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda Pamukova ve Karasu ilçelerinde belirlenen iki adrese operasyon düzenleyen ekipler, 16 kişinin kumar oynadığını tespit etti.

Şüpheliler hakkında "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" ve "kumar oynamak" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı. İşletmelerde yapılan aramalarda, kumar oyununda kullanıldığı değerlendirilen paralara el konuldu. - SAKARYA