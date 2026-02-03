Sakarya\'da Ocak Operasyonları: 2589 Gözaltı

Sakarya Valisi Rahmi Doğan, kentte ocak ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 2 bin 589 şahsın yakalandığını, trafik denetimlerinde ise 83 milyon liranın üzerinde ceza uygulandığını bildirdi.

Rahmi Doğan, Valilikte düzenlenen 'Aylık Asayiş Bilgilendirme Toplantısı'nda, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından, 1-31 Ocak 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. Doğan, kent genelindeki operasyonlarda 2 bin 589 şüphelinin yakalandığını, haklarında adli ve idari işlem yapıldığını belirtti. Vali Doğan yakalanan şüphelilerin adreslerinde ve araçlarında ise, "5 kilo 837 gram skunk, 9 kök skunk bitkisi, 3 kilo 340 gram metamfetamin, 4 kilo 122 gram sentetik cannabinoid (bonzai), 241 gram sentetik cannabinoid (bonzai) hammaddesi, 78 mililitre bonzai hammaddesi, 4 bin 4 adet uyuşturucu hap, 943 gram esrar, 16 kök kenevir, 9 gram kokain, 41 gram amfetamin, 23 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 8 adet hassas terazi, 183 bin 955 TL uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen para, 35 adet puro, bin 624 adet paket sigara, 10 adet sigara yapımında kullanılan makineler, 104 adet sigara yapım malzemeleri, 17 milyon 846 bin 150 adet dolu ve boş makaron, 7 adet makaron doldurma makinesi, 4 bin 482 kilogram tütün, 3 bin 120 adet açık tütün, 174 adet paketlenmiş tütün, 64 kilogram nargile tütünü, 9 bin 072 adet tarihi eser altın sikke, 41 adet cep telefonu, 141 adet cep telefonun aksesuarı, 92 adet cep telefonu yedek parçası, 33,5 litre alkol, 110 litre etil/metil alkol, 34 litre sahte alkollü içki, 12 adet alkollü içki aroma kiti, 20 adet alkol içki kiti - aroması, 2 bin 200 adet sahte-taklit konfeksiyon malzemesi, bin 200 adet sahte-taklit güneş gözlüğü, 800 adet sahte-taklit ayakkabı, 6 adet hayvan (cites çerçevesinde 4 adet lemur, 2 adet papağan), 71 adet ruhsatsız tabanca, 63 adet ruhsatsız tüfek, 25 adet kurusıkı tabanca, 24 bin 780 adet mühimmat (dolu-boş fişek), çalıntı; (7) oto, (5) motosiklet, (6) bisiklet ele geçirilmiştir. Kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsa adli ve idari işlem uygulanmış ve 2 iş yeri geçici süreyle mühürlenmiştir. Fuhuştan 13 şahsa adli ve idari işlem yapılmış, 10 şahıs tutuklanmış, fuhuş yaptırılan 5'i yabancı toplam 14 kadın kurtarılmış, yabancı uyruklu 5 şahıs sınır dışı edilmiştir" dedi.

Aranan bin 645 kişi yakalandı

Denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan bin 645 kişinin yakalandığını vurgulayan Doğan, "162 şahıs ifadeye yönelik, 282 şahsın, 0-5 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 50 şahsın, 5-10 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 26 şahsın, 10-20 yıl arası kesinleşmiş hapis cezası, 8 şahsın, 20-30 yıl arası kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilmiştir. DEAŞ, PKK/KCK, FETÖ/PDY ve Terörizmin Finansmanına yönelik yapılan çalışmalarda 21 şüpheli yakalanmış olup, 4 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen kaçakçılığı çerçevesinde 262 yabancı uyruklu şahsa adli/idari işlem yapılmış olup, 2 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

Trafikte 83 milyonun liranın üzerinde ceza

Trafik denetimlerinde 241 bin 928 aracın kontrol edildiğini dile getiren Doğan, "Kural ihlali yapan ve eksikliği bulunan 25 bin 411 araca yasal işlem yapılmış, 2 bin 120 araç trafikten men edilmiştir. 509 adet sürücü belgesi alkol, uyuşturucu, drift, ceza puanı aşımı gibi sebeplerden dolayı geri alınmıştır. Abartı egzozdan 124 araca, yüksek sesle müzik dinleyen 199 araca, hatalı parktan 5 bin 897 araca cezai işlem uygulanmış, alkol ve uyuşturucu etkisi altında araç kullanan 326 araç otoparka çekilmiştir. Toplam 83 milyon 865 bin 185 lira trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenmiştir" şeklinde konuştu.

Denizde yasa dışı faaliyete ceza kesildi

Vali Doğan, Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından deniz araçlarına yönelik kontrollerinden söz ederek, "Aranan şahısların yakalanmasına yönelik 266 şahsa UYAP sorgulaması ve 81 yabancı uyruklu şahsa İnterpol sorgulaması yapılmıştır. 60 adet deniz aracı kontrol edilmiştir. Yasa dışı faaliyetler icra eden 11 şahsa yasal işlem ve toplamda 106 bin 830 TL idari para cezası uygulanmıştır. 44 adet balıkçı gemisinde bulunan 22 bin 119 litre yakıta Ulusal Marker ve ÖTV'siz yakıt denetimi yapılmıştır. Yasadışı avlanmış olan 43 çuval- bin 290 kilogram deniz şırlanına el konulmuş ve denize iadesi sağlanmıştır" ifadelerini kullandı. - SAKARYA