Sakarya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı - Son Dakika

Sakarya'da otomobil ile elektrikli bisiklet çarpıştı

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde otomobil ile elektrikli bisikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 yabancı uyruklu vatandaş ağır yaralandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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