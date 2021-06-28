Sakarya'da panelvanla çarpışan otomobildeki yaşlı çift öldü - Son Dakika

Buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralı, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Ailesine gurur yaptığı için kaçtığını belirten doktora Müge Anlı tepki gösterdi: Böyle bir şey için insan ortadan kaybolur mu?