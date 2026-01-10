Sakarya'da Su Altı Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Su Altı Fotoğraf Sergisi Açıldı

Sakarya\'da Su Altı Fotoğraf Sergisi Açıldı
10.01.2026 15:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hasan Coşkun'un sergisi, Gazze'deki çocuklara yardım için gelir toplayacak. 16 Ocak'a kadar açık.

Gazeteci Hasan Coşkun'un objektifinden çıkan fotoğraflardan oluşan "Sapanca Gölü Su Altı Fotoğrafları Sergisi" Sakarya'da açıldı.

Serdivan ilçesindeki bir alışveriş merkezinde 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında açılan sergide, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkan Yardımcısı ve Ekonomi gazetesi Sakarya Temsilcisi Coşkun'un 32 fotoğrafı yer alıyor.

Birçok su canlısının fotoğrafının bulunduğu sergiden elde edilecek gelir, Türk Kızılay ve İHH aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlanacak.

"Sakarya'dan Gazze'ye" temasıyla düzenlenen sergi, 16 Ocak'a kadar ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışında konuşan AK Parti Sakarya Milletvekili Ertuğrul Kocacık, Coşkun'un önemli bir çalışmaya imza atarak farkındalık oluşturduğunu söyledi.

Sapanca Gölü'nün Sakarya'nın geleceği olduğunu vurgulayan Kocacık, "Su hayattır, Sapanca Gölü, Sakarya'ya hayat veriyor. Sapanca Gölü'ne bakmak Sakarya'nın geleceğine sahip çıkmak anlamına geliyor. Sapanca Gölü'ndeki çalışmalar için Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Yusuf Alemdar'a teşekkür ediyorum, her zaman yanında olduğumuzu da belirtmek istiyorum." dedi.

Kocacık, serginin aynı zamanda Gazze'ye destek için de düzenlendiğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da dediği gibi 'Dünya 5'ten büyüktür.' Gazze'de yaşanan soykırımı bir kez daha lanetliyoruz. İnşallah oradaki Müslüman kardeşlerimiz bir an önce barışa, huzura kavuşur." diye konuştu.

AK Parti Sakarya Milletvekili Ali İnci de Coşkun'u kutlayarak, Sapanca Gölü'ndeki çalışmaları için Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar'a teşekkür etti.

Alemdar da Coşkun'u farkındalık oluşturan çalışmasından dolayı tebrik ederek, "Suyun kıymetini bilmekle beraber daha hassas ve dikkatli davranmaya, kullanırken koruma dengesini de göz ardı etmeden 'Su Hayattır' sloganımıza uygun Sapanca Gölü'nü korumaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Coşkun ise bugüne anlam katmak istediklerini belirterek, "Amacımız Sapanca Gölü'ndeki son zamanlarda yaşanan gelişmelere dikkati çekmek. Sanatsal ve çevre faaliyetini hayra dönüştürmek istedik. Bu konuda tablolardan elde edeceğimiz geliri Türk Kızılay ve İHH aracılığıyla Gazze'deki yetim ve öksüz çocuklara bağışlayacağız. Bu konuda bize destek olan bütün kurum ve kuruluşlar ile sergiye gelenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Programa, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erdem Ercan, gazeteciler, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Gazeteciler Günü, Sapanca Gölü, Hasan Coşkun, Sakarya, Güncel, Gazze, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Su Altı Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitlis’te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı Bitlis'te kuduz vakası tespit edilen köy karantinaya alındı
Manchester City’den 65 milyon sterlinlik bomba transfer Manchester City'den 65 milyon sterlinlik bomba transfer
İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik “kooperatif“ davasındaki tahliyelere itiraz İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik "kooperatif" davasındaki tahliyelere itiraz
Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat’a bir tutuklama daha Cezaevinde bulunan eski Beşiktaş Belediye Başkanı Akpolat'a bir tutuklama daha
Bayrampaşa’da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada Bayrampaşa'da bir çocuğun ambulansa yol açmak için trafiği yönlendirmesi kamerada
Maduro’yu kaçıran Trump, Venezuela’ya ikinci saldırı için kararını verdi Maduro'yu kaçıran Trump, Venezuela'ya ikinci saldırı için kararını verdi
Borsa İstanbul’da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı

16:12
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
Süper Kupa finali öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Galatasaraylıları kovaladı
14:57
İstanbul için saatler kaldı Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
İstanbul için saatler kaldı! Valilikten peş peşe uyarı yapılıyor
14:54
Derbi ertelenir mi Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
Derbi ertelenir mi? Stattan gelen son görüntü endişelendirdi
14:50
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu
14:22
Vatandaşı mağdur eden karara ’’Memnunuz’’ diyen Şekib Avdagiç’e tepki yağıyor
Vatandaşı mağdur eden karara ''Memnunuz'' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor
12:52
Ender Mermerci’nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
Ender Mermerci'nin hayat pahalılığı isyanı: Şoförümün yüzüne bakamıyorum
12:39
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Hastanede pes dedirten görüntü: Videoyu izleyenler bakanlığı etiketledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2026 16:14:11. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Su Altı Fotoğraf Sergisi Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.