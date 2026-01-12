Sakarya'da Tır-Kamyonet Çarpışması: 3 Yaralı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde tır ile kamyonetin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

D-650 kara yolunda Bilecik'ten Sakarya istikametine S.A. idaresindeki 34 PAZ 825 plakalı tır ile aynı istikamette seyreden O.Y.'nin kullandığı 09 D 8462 plakalı kamyonet çarpıştı. Meydana gelen kazada kamyonetin sürücüsü ile yolcuları olan Z.Ü. ve S.S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA