Sakarya'da trafik kazaları KGYS'ye yansıdı - Son Dakika

Sakarya'da 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetimi Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı. Kazalarda, sürücülerin dikkatsizlik ve kural ihlalleri acı sonuçları gözler önüne serdi.

Sakarya'da 24 saat boyunca kayıt altında olan KGYS kameralarına, şehir genelinde Ağustos ayında yaşanan trafik kazaları yansıdı. 2020 yılı Ağustos ayında meydana gelen ve KGYS'ye yansıyan trafik kazaları Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yayınlandı. Şehrin farklı bölgelerinde meydana gelen trafik kazalarının çoğunluğunun kural ihlali sonucu olduğu ve sürücülerin dikkatsizliğinden meydana geldiği görülürken, görüntülere yansıyan ilginç kazalar yürekleri ağza getirdi.

Yayınlanan görüntülerde; D-100 karayolunda sola dönmek isteyen panelvan ile karşı yönden gelen kamyonetin çarpışması yer aldı. Diğer bir kazada ise Adapazarı ilçesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde seyir halinde olan yolcu minibüsü ile Maliye Caddesi üzerinden Harmanlık Sokak istikametine doğru geçmekte olan panelvan aracın çarpışması ve daha sonrasında ise kontrolden çıkan araçların savrulmaları görülüyor. Son kaza görüntüsünde ise, Serdivan ilçesinde kavşak içerisinde Bağlar Caddesi istikametinden Serdivan Caddesi yönüne doğru gitmekte olan cip ile otomobilin çarpışarak kontrolden çıkması yer alıyor. - SAKARYA