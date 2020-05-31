Sakarya'da traktör römorkunun altında kalan yaşlı adam öldü - Son Dakika

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, Özkan'ı sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık personeli, yaptığı incelemede Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Alınan bilgiye göre, ilçe merkezine gitmek için traktörüyle yola çıkan Haşim Özkan (71), İçdedeler Mahallesi'nde toprak yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu düşerek römorkun altında kaldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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