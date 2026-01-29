Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
3. Sayfa

Sakarya'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı

Sakarya\'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı
29.01.2026 12:10
Akyazı ve Arifiye'de yapılan operasyonlarda 7 şüpheli yakalandı, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Sakarya'nın Akyazı ve Arifiye ilçelerinde polis ekiplerince yapılan iki ayrı uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Akyazı ve Arifiye ilçelerinde iki ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken yapılan üst, araç ve ev aramalarında, 753 gram bonzai yapımında kullanılan mercan otu, 200 gram metamfetamin maddesi, 12 parça 104.10 gram sentetik cannabinoid maddesi, 93,86 gram sıvı halde bonzai yapımına hazır a-m 2201 bonzai hammaddesi, 0.10 gram bonzai yapımında kullanılan a-m 2201 hammaddesi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan muhtelif materyaller, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 890 TL para ele geçirildi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Arifiye, Sakarya, Akyazı, Suç, Son Dakika

