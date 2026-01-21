Sakarya'da Yasa Dışı Dinleme Davası Sonuçlandı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğündeki "yasa dışı dinleme" davasında yerel mahkemece verilen hükümlerin bölge adliye mahkemesince (istinaf) hukuka uygun bulunmaması üzerine 6'sı tutuklu 8 sanığın yeniden yargılandığı davada karar açıklandı.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar A.Y, E.Ö, G.A, M.D, M.I. ve Z.T. ile taraf avukatları katıldı.

Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz verilen sanıklar, "terör örgütü üyeliği" ve "usulsüz dinleme" iddialarını kabul etmeyerek beraat ve tahliye talebinde bulundu.

Sanıkların avukatları da müvekkillerinin savunmalarına katıldıklarını belirterek, sanıkların beraatlerini ve tahliyelerini, heyet aksi kanaatteyse lehe olan hususların uygulanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar A.Y, E.Ö, G.A, M.D, M.I. ve Z.T'yi "silahlı terör örgütü" üyeliği ve "zincirleme şekilde kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçlarından ayrı ayrı 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırdı.

"Zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan G.A'yı 6 yıl 8 ay, M.I'yı 7 yıl 6 ay, M.D. ve A.Y'yi 8 yıl 4'er ay hapis, E.Ö'yü 6 yıl 3 ay hapis, Z.T. için ise "düşme" kararı veren heyet, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "iftira", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek" ve "suç uydurma" suçlarından beraatine hükmederek, sanıklar eski İl Emniyet Müdürü Ali Bilkay ile A.A'nın dosyalarının ayrılmasına karar verdi.

Süreç

Sakarya'da aralarında eski il emniyet müdürleri firari Mustafa Aktaş ve Ali Bilkay ile firari eski İstihbarat Şube Müdürü Murat Akça'nın da yer aldığı, meslekten ihraç edilen 10 emniyet mensubunun yargılandığı "usulsüz dinleme" iddialarına ilişkin dava ile aynı sanıklar hakkında FETÖ'ye yönelik açılan dava birleştirilmişti.

Firari sanık Murat Akça'nın eşi firari Deniz Akça'nın dosyası da 5. Ağır Ceza Mahkemesince verilen hükmün Sakarya Bölge Adliye Mahkemesince bozulması üzerine bu dosyayla birleştirilmişti.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetince, 13 Mart 2025'te görülen karar duruşmasında, 8 sanığın, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "iftira", "devletin güvenliğine ilişkin gizli belgeleri temin etmek" ve "suç uydurma" suçlarından beraati kararlaştırılmış, firari sanıklar Mustafa Aktaş, Murat Akça ve eşi Deniz Akça'nın dosyaları ayrılmıştı.

Sanıklar A.A. A.Y. E.Ö, G.A, M.D, M.I. ve Z.T'yi, "silahlı terör örgütü" üyeliği suçundan 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırarak tutuklama kararı veren mahkeme heyeti, Bilkay hakkında İzmir'de aynı suçtan mahkumiyet aldığı için davanın reddine karar verilmesi yönünde hüküm kurmuştu.

Heyet, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan ise 8 sanığa 5 yıl 7 ay 15'er gün hapis cezası vermişti.

"Haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan sanık A.A'yı 15 mağdura karşı 30 yıl 90 ay, A.Y'yı 16 mağdura karşı 32 yıl 96 ay, E.Ö'yü 2 mağdura karşı 4 yıl 12 ay, G.A'yı 6 mağdura karşı 12 yıl 36 ay, M.D'yi 14 mağdura karşı 28 yıl 84 ay, M.I'yı 11 mağdura karşı 22 yıl 66 ay hapisle cezalandıran heyet, bazı müştekiler yönünden ise "zaman aşımı" nedeniyle bu suçtan 8 sanık hakkındaki davanın düşürülmesini kararlaştırmıştı.

Heyet ayrıca, "zincirleme şekilde haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan sanıklar A.A'yı 27 mağdura karşı 81 yıl 27 ay 405 gün, A.Y'yı 22 mağdura karşı 66 yıl 22 ay 330 gün, M.D'yi 26 mağdura karşı 78 yıl 26 ay 390 gün ve M.I'yı 9 mağdura karşı 27 yıl 9 ay 135 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, "haberleşmenin gizliliğini ihlal" suçundan alt sınırdan uzaklaşarak "zincirleme" ve tek şekilde hüküm uygulanması gerekirken ayrı ayrı hüküm kurulması, "kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği" suçundan alt sınırdan ceza verilmesi ile bazı usul eksiklikleri nedeniyle yerel mahkemenin kararlarını bozmuştu.