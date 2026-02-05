Sakarya'da Yeni Kütüphane ve Bilim Merkezi İnşaatı Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Sakarya'da Yeni Kütüphane ve Bilim Merkezi İnşaatı Başladı

Sakarya\'da Yeni Kütüphane ve Bilim Merkezi İnşaatı Başladı
05.02.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başkan Alemdar, Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi projelerinin ilerlemesini yerinde inceledi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi projelerinin inşa çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her iki projeyi yerinde inceleyen Alemdar, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, içerisinde 1 milyon kitaplı bilgi kaynağı, teknoloji, kodlama, tasarım, araştırma merkezleri, kafeteryalar, salonların yer alacağı her iki projenin de süratle devam ettiğini kaydetti.

Alemdar, konferans, tiyatro ve araştırma salonları, okuma, çocuk kütüphanesi, çalışma odalarıyla gençlik için yepyeni bir gelecek olan Şehir Kütüphanesi'nde zemin güçlendirme ve temel kazı işlemlerinin sürdüğünü anlattı.

Bilim Merkezi'nde çelik konstrüksiyon imalatlarının yüzde 90'ının tamamlandığını ve genel projenin ise yüzde 50 seviyesini aştığını anlatan Alemdar, "Her iki proje de tamamlandığında büyük ihtiyaç karşılanmış olacak. Gençlik için yeni Sakarya inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sanayide Kadın Eli-Kalite Kontrol Uzmanlığı Programı" düzenlenecek

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulunca "Sanayide Kadın Eli-Kalite Kontrol Uzmanlığı Programı" gerçekleştirilecek.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 2021 yılında ulusal anlamda başlatılan "Sanayide Kadın Eli" projesi kapsamında yürütülecek programla imalat sanayi sektöründe çalışmak isteyen kadınlara yönelik kalite kontrol alanında mesleki eğitim verilecek.

Kadınların sanayide daha görünür, güçlü ve nitelikli şekilde yer alması, aynı zamanda sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün de desteklenmesi hedeflenen program kapsamında verilecek eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, sanayi kuruluşlarında istihdam edilmek üzere firmalara yönlendirilecek.

En az lise mezunu kadınların başvurabildiği programda kalite kontrol süreçlerine ilişkin temel ve uygulamalı bilgiler, sanayi ortamında mesleki deneyim ve eğitim sonunda katılım/başarı belgesi verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Bilgehan Dikici, kadınların üretim ve ekonomide daha da fazla yer almasının muasır medeniyet göstergesi olduğunu belirterek, kadınların projesi ve kapsamındaki eğitimlerle iş hayatına daha hızlı adapte olacağını kaydetti.

Programa 27 Şubat'a kadar başvurulabilecek.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Sakarya, Kültür, Güncel, Bilim, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sakarya'da Yeni Kütüphane ve Bilim Merkezi İnşaatı Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı Araç kondu, 20 yıl sonra gerçek ortaya çıktı
Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış Rakam dudak uçuklatır Ölülerden çalıp sattıklarıyla krallar gibi yaşamış! Rakam dudak uçuklatır
Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı Fenerbahçeli kadın voleybolcuların Kante çılgınlığı
Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro’dan Beyaz Saray’da dostluk gösterisi Tehditler yerini dostluğa bıraktı: Trump ve Petro'dan Beyaz Saray'da dostluk gösterisi
Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı Ünlü sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin tutuklandı
Alanyaspor’u tek başına destekledi Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor Alanyaspor'u tek başına destekledi! Kaç km yol gittiğini duyanlar hayret ediyor

15:55
Uğurcan Çakır’ın jölesiz saçları olay oldu
Uğurcan Çakır'ın jölesiz saçları olay oldu
15:34
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı İşte ilk sözleri
Oyuncu Ufuk Özkan organ naklinden sonra gözünü açtı! İşte ilk sözleri
15:29
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
Vatandaşa et ve eşek eti yedirilen ilde ekipler teyakkuza geçti
15:23
Hakkı Alp: Kahramanmaraş’ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
Hakkı Alp: Kahramanmaraş'ta bir Avrupa ülkesi büyüklüğünde ihya çalışması yapıldı
14:59
Öcalan tahliye olacak mı Feti Yıldız “Umut Hakkı“ konusuna açıklık getirdi
Öcalan tahliye olacak mı? Feti Yıldız "Umut Hakkı" konusuna açıklık getirdi
14:29
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal’ın ölüm nedeni kesinleşti
Cansız bedeni 8 gün sonra bulunan Elif Kumal'ın ölüm nedeni kesinleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.02.2026 16:07:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sakarya'da Yeni Kütüphane ve Bilim Merkezi İnşaatı Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.