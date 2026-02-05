Sakarya\'da Yeni Kütüphane ve Bilim Merkezi İnşaatı Başladı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Şehir Kütüphanesi ve Bilim Merkezi projelerinin inşa çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, her iki projeyi yerinde inceleyen Alemdar, yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Alemdar, içerisinde 1 milyon kitaplı bilgi kaynağı, teknoloji, kodlama, tasarım, araştırma merkezleri, kafeteryalar, salonların yer alacağı her iki projenin de süratle devam ettiğini kaydetti.

Alemdar, konferans, tiyatro ve araştırma salonları, okuma, çocuk kütüphanesi, çalışma odalarıyla gençlik için yepyeni bir gelecek olan Şehir Kütüphanesi'nde zemin güçlendirme ve temel kazı işlemlerinin sürdüğünü anlattı.

Bilim Merkezi'nde çelik konstrüksiyon imalatlarının yüzde 90'ının tamamlandığını ve genel projenin ise yüzde 50 seviyesini aştığını anlatan Alemdar, "Her iki proje de tamamlandığında büyük ihtiyaç karşılanmış olacak. Gençlik için yeni Sakarya inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulunca "Sanayide Kadın Eli-Kalite Kontrol Uzmanlığı Programı" gerçekleştirilecek.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu tarafından 2021 yılında ulusal anlamda başlatılan "Sanayide Kadın Eli" projesi kapsamında yürütülecek programla imalat sanayi sektöründe çalışmak isteyen kadınlara yönelik kalite kontrol alanında mesleki eğitim verilecek.

Kadınların sanayide daha görünür, güçlü ve nitelikli şekilde yer alması, aynı zamanda sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu kalifiye iş gücünün de desteklenmesi hedeflenen program kapsamında verilecek eğitim sürecini başarıyla tamamlayan katılımcılar, sanayi kuruluşlarında istihdam edilmek üzere firmalara yönlendirilecek.

En az lise mezunu kadınların başvurabildiği programda kalite kontrol süreçlerine ilişkin temel ve uygulamalı bilgiler, sanayi ortamında mesleki deneyim ve eğitim sonunda katılım/başarı belgesi verilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBB Sakarya İl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Elvan Bilgehan Dikici, kadınların üretim ve ekonomide daha da fazla yer almasının muasır medeniyet göstergesi olduğunu belirterek, kadınların projesi ve kapsamındaki eğitimlerle iş hayatına daha hızlı adapte olacağını kaydetti.

Programa 27 Şubat'a kadar başvurulabilecek.