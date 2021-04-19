Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı - Son Dakika

Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı

19.04.2021 16:50

Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı SAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr.

Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı

SAÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer:

"Çöl tozunun haber olduğu bir dünyada, sigaranın daha az haber olmasını garipsiyorum"

"Çok panik yapacak bir durum yok, kirli havalarda yapılması gerekenler bugünler içinde geçerli"

SAKARYA - Türkiye genelinde devam eden yağışlar, Afrika'dan taşınan çöl tozlarıyla birleşince çamur yağışlarına sebep oluyor. Ülke genelinde gündem konusu olan çamur yağışları hakkında korkulacak bir durumun olmadığını belirten Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer, sigaranın bu tozlardan bin kat daha fazla etkili olduğunu belirtti.

Türkiye genelinde devam eden yağışlar, Afrika'dan taşınan çöl tozlarıyla birleşince çamur yağışlarına sebep oluyor. Bu doğrultuda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yapmış olduğu çamur yağışı, ülke genelinde olduğu gibi Sakarya'da da etkisini gösterdi. Ülke genelinde gündem konusu olan çamur yağışları hakkında korkulacak bir durumun olmadığını belirten Sakarya Üniversitesi Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer, kronik rahatsızlıkları olanların dikkatli olmaları gerektiğini dile getirerek sigaranın bu tozlardan bin kat daha fazla etkili olduğunu belirtti.

Kirli havalarda yapılması gerekenler, bugünler içinde geçerli

Konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada çöl tozlarına ilişkin bilgiler veren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında görev yapan Prof. Dr. Hasan Ekerbiçer, "Özellikle Sahra kaynaklı çöl tozlarına maruziyet ile ilgili bölge ülkelerinde bugüne kadar çok sayıda bilimsel çalışma yapılmış. Toprağa, tarıma faydalı olmakla birlikte çok küçük partiküller içerdiği için bu tozlar PM10/PM2.5 mikrondan küçük partiküller anlamında. Büyük partiküller bu tozun içerisindeki akciğerlerimize kadar gidemiyor ama 5 mikronun altına düştüğü zaman akciğerlere, alveollere kadar gidiyor. Partikül küçüldükçe akciğer ve kalp hastalıklarına neden olabiliyor. Bu yakın bölgelerde Sahra bölgesinde yaşayan, bizden daha çok maruz kalan ülkelerde, toz yağmuru, çamur yağmurunun görüldüğü günlerde acil servis başvurularının bazı nedenlere bağlı; kalp, astım gibi hastalıklara bağlı ölümlerin artığı görülmüş. Biz yakın bölgeler kadar yoğun maruz kalmıyoruz. Dolayısı ile kirli havalarda yapılması gerekenler, bugünler içinde geçerli. Yaşlılar, astımı, alerjisi, kalp hastalığı ve genel anlamda kronik hastalığı olan kişiler mümkün olduğunca dışarıya bu dönemlerde çıkmamaya çalışsınlar. Zaten pandemi dönemindeyiz, zaten bu bahsettiğimiz insanların çoğu yasaklı dolayısı ile bugünler için ben çok korkmuyorum" dedi.

Çok panik yapacak bir durum yok

Çöle yakın bölgelerde yaşayan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu kaydeden Prof. Dr. Ekerbiçer, "Meteoroloji zaten uyarıyor, çok küçük mikron düzeyinde partiküller içeriyor, bunlar akciğerin en küçük birimine kadar işleyebiliyor, zarar verebiliyor. Ama şansımız, biz Sahra Çölüne veya Kuzey Afrika'da ki diğer çöllere sürekli yaşamıyoruz bunu. O yüzden biraz dikkat etmekte fayda var, çok panik yapacak bir durum yok. Kıbrıs, Mısır veya İsrail'de yaşıyorsak çok daha risk altında olacaktık. Ama tarım için de güzel bir şey, mineraller içeriyor, toprağın ihtiyacı olan" diye konuştu.

Partikül küçüldükçe maske işe yaramaz hale gelebiliyor

Yüksek risk grubundaki vatandaşları uyaran Ekerbiçer, "Partikül küçüldükçe, maske işe yaramaz hale gelebiliyor. Çok komplike, pahalı kompleks maskeler gerekebilir o tozdan korunmak için. Ama dediğim gibi risk gruplarındaysanız önemli. Sonuçta sürekli mikron düzeyindeki kirleticiler vücudumuza, akciğerlerimize giriyor. Akciğeri sağlıklı kişilerin akciğeri bunlarla mücadele ediyor, temizliyor bir süre sonra" şeklinde konuştu.

Bin kat daha zararlı sigaranın bu kadar gündeme gelmemesini garipsiyorum

Çöl tozundan daha zararlı olan haber sigaranın daha az gündemde olmasını garipsediğini belirten Ekerbiçer, "Dünyanın en çok sigara içen ülkesinde yaşıyoruz. Sigarada bu bahsettiğimiz zararların bin katı var yani. Sigara bu kadar gündeme gelmiyor. Çöl tozunun haber olduğu bir dünyada, sigaranın daha az haber olmasını garipsiyorum" ifadelerini kullandı.

Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı
Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı
Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı
Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı

Sakarya Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Sakarya, Afrika, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sakarya'daki çamur yağmurunu uzmanlar yorumladı - Son Dakika


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