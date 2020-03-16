Sakarya'daki kadınlardan Diyarbakırlı çocuklara yürek ısıtan destek - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde ihtiyaç sahibi çocukların gönüllerini ısıtmak amacıyla "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında örülen 300 bere, atkı ve eldiven, Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Koru İlkokulu'na gönderildi.

Kaynarca Belediyesi, Kaynarca Halk Eğitim Merkezi, Kaynarca Belediye Tiyatrosu (KABET), yetişkin perspektif kursiyerleri ve drama kursu öğrencileri iş birliğiyle başlatılan "Çocuklar Üşümesin" projesi kapsamında bir araya gelen kadınlar, zorlu kış şartlarında okuyan öğrencilerin yüreklerini ısıtmak için harekete geçti.

İlmek ilmek ördükleri 300 parça bere, atkı ve eldivenleri Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Koru İlkokulu'na ulaştıran kadınlar ve öğrenciler, büyük mutluluk yaşadı.

"Onlara anne ve kardeş sevgisi gönderiyorlar"

Kaynarca Belediye Başkanı Murat Kefli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ülkenin doğusu ile batısını birleştireceğini belirterek, "Oradaki çocuklarımıza da kış döneminde bir nebze olsun katkımız olacak. Kadınlarımız onlara anne sevgisi, çocuklarımız da kardeş sevgisi gönderiyorlar." dedi.

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ayhan Alıkçı da 1986 yılında ilk öğretmenlik mesleğine Diyarbakır'da başladığını anımsatarak, Kaynarca'dan oradaki çocuklara onları ısıtacak bir şeyler gönderebilmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynarca Halk Eğitim Merkezi kurs hocası Suzan Tufan ise öğrencilerinin ipleri anne ve anneannelere dağıtıp 300 eldiven, kaşkol ve berenin örülmesini sağlayarak, büyük duyarlılık örneği sergilediğini ifade etti.

Doğu'daki çocuklara küçücük bir katkıda bulunmak istediklerini vurgulayan Tufan, "Okula giderken kaşkollarını, berelerini takabiliyorlarsa bizim için büyük mutluluk." dedi.

Öğrenci Banu Can ise Dicle'nin çok soğuk ve karlı bir yer olduğunu belirterek, kardeşlerine destek olmak istediklerini kaydetti.

Dicle Koru İlkokulu ana sınıf öğretmeni Ebru Tunçay da toplumun bu konuda duyarlı olmasının kendilerini çok mutlu ettiğini dile getirerek, "Çığ gibi büyüyen bir destek gördük. Bir çocuğun bile yüzünü güldürmenin öneminin büyük olduğu şu günlerde annelerimiz onlarca çocuğun yüzünü güldürdüler. Minik yürekleri ısıtan tüm annelerimize ve yetkililere çok teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.