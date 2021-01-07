Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

07.01.2021 09:07
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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kenti tarımda öncü yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kenti tarımda öncü yapmak için çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Yüce, mahsul ekiminden önce gerçekleştirilen toprak hazırlığı için traktör direksiyonuna geçerek, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı üzerinde bulunan tarım arazisinde toprak sürdü.

Tarımsal üretimde her bir karış toprağın büyük önem taşıdığını vurgulayan Yüce, "Tarımın beşiği olan Sakarya'nın kıymetli topraklarını karış karış işlemeye devam ediyoruz. İnşallah çiftçilerimizin yanında olmaya, üreticiyi desteklemeye, Sakarya'yı tarımda öncü yapmak için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş'in de eşlik ettiği etkinlikte Yüce, tarımda Sakarya'nın çok önemli bir potansiyele sahip olduğunu, tarımsal üretime katkı sunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Pamukova'da çilek fideleri toprakla buluşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Pamukova Bakacak Mahallesi'nde SERA AŞ marifetiyle oluşturulan çilek üretim alanını ziyaret etti.

Sakarya'yı katma değeri yüksek ürünlerle tarımda zirveye taşıyacaklarını anlatan Yüce, çilek üretimine başladıklarını ve bahar aylarıyla birlikte hasadının yapılacağını belirtti.

Pamukova Bakacak'ta çilek üretim merkezi oluşturduklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Tarımsal alanda büyük mesafe aldık. Seracılık Mükemmeliyet Merkezi'nin kurum aşamasını başlattık. Salep ve safran üretim alanlarımızı oluşturduk. Solucan gübresinin yanı sıra manda üretim merkezini de hayata geçirdik. Tıbbi ve aromatik bitkilerin Melen Botanik Vadisi'nde 70 kilometrelik atıl alanda bir kısmının ekimini tamamladık, bir kısmında da hasat işlemlerini gerçekleştirdik. Biz tarımsız bir gelecek asla düşünmüyoruz. İnşallah adımlarımızı da bu doğrultuda atmaya devam edeceğiz."

Başkan Yüce, Bakacak ve Çilekli mahalleleri arasında bulunan çilek üretim alanının aynı zamanda tarımsal araştırmalar merkezi olarak da hizmet sunacağını sözlerine ekledi.

Ziyarete, SASKİ Genel Müdür Vekili Ali Oktar, Genel Sekreter Yardımcısı Bedrullah Erçin, başkan danışmanları Sinan Çileli ve Adil Altay Güney, BELPAŞ Genel Müdürü Osman Çelik, SERA AŞ Genel Müdürü İsmail Kaya, daire başkanlarının yanı sıra Adapazarı Ziraat Odası Başkanı Ercan Ateş, SERA AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Alaaddin Malçok ve muhtarlar eşlik etti.

ÖNDER'in seçtiği "Yılın Eğitimcisi" Sakarya'dan Ayhan Yağız oldu

ÖNDER İmam Hatipliler Derneği'nin 5. Kültür Sanat Ödülleri'nde "Yılın Eğitimcisi" ödülüne Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Hafızlık Proje Okulu İngilizce Öğretmeni Ayhan Yağız seçildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada ifadelerine yer verilen Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, ödüle Yağız'ın layık görülmesinden büyük gurur duyduklarını dile getirerek, başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Ziraat Odası, Ekrem Yüce, Pamukova, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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