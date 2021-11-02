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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

02.11.2021 16:23
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanına sosyal alanlar kazandırmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Erenler ilçesinde Sakarya Park içerisinde yapılması planlanan eğlence parkı için ihale gününün 9 Kasım'da yapılacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, şehrin her noktasında vatandaşların güzel vakit geçirebileceği sosyal alanlar kazandırmak için gayretle çalıştıklarını belirterek, "Erenler'deki Sakarya Park'ın içerisine yeni bir lunapark kazandırmak için çalışmalarımızı başlattık. İhale tarihi belirlendi ve şehrimiz yakında yeni lunaparkına kavuşacak." ifadesini kullandı.

Kısa sürede hizmete koyacakları ikinci lunapark alanı için 9 Kasım'da ihaleye çıkacaklarını aktaran Yüce, şunları kaydetti:

"Açık teklif usulüyle şeffaf şekilde ihalemizi gerçekleştireceğiz. Sakarya Park'taki 10 bin metrekare alanı lunapark yapılmak üzere kiralayacağız. En yüksek teklifi verip ihaleyi kazanan firma, burada oyun alanlarını kuracak. Sakarya'mıza sosyal ve kültürel alanda önemli dokunuşlar yapıyoruz."

Hendek'e bisiklet yolu için 2,2 milyon lira hibe

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının "Daha Yeşil ve Yaşanabilir Şehirler Hedefi" kapsamında hazırladıkları bisiklet yolu projesinin 2,2 milyon lira hibe almaya hak kazandığını duyurdu.

Babaoğlu, yaptığı açıklamada, bisiklet kullanımının teşvik edilerek bir ağ oluşturulması, araç trafiğinin azaltılması, çevre sağlığı ve ekonomik ulaşım için hazırlanan 5,7 kilometre uzunluğundaki proje için Bakanlığın 2,2 milyon lira hibe desteğini onayladığını belirtti.

Bisiklet yolunun şehir merkezi, Osman Yılmaz Caddesi ve Uludere çay kenarı boyunca oluşturulmasının planlandığını aktaran Babaoğlu, şunları kaydetti:

"Bakanlığımızın belirlediği kriterler dikkate alınarak, bisiklet yolu genişlikleri, emniyet mesafeleri, kilometre bilgileri ve tüm uygun düzenlenmeler proje alanlarına adapte edilmiştir. Bisiklet güzergahlarının mümkün olduğunca vatandaşların kullanım kolaylığına uygun ve taşıt trafiğinin yoğun olduğu yollarda ise bisiklet yollarının güvenli şekilde kullanılması kriterleri dikkate alınmıştır."

Babaoğlu, destekleriyle yanlarında olan Bakan Murat Kurum'a ve ilgili bürokratlara teşekkür etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Bisiklet, Sakarya, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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