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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

14.12.2021 14:36
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Oto Sanatkarları Esnaf Odası Mesleki Yeterlilik Belgesi takdim törenine katıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sakarya Oto Sanatkarları Esnaf Odası Mesleki Yeterlilik Belgesi takdim törenine katıldı.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan'ın ev sahipliği yaptığı programda, Vali Çetin Oktay Kaldırım, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca, oda başkanları, esnaflar ve davetliler yer aldı.

Mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan esnafa belgelerini takdim eden Yüce, esnaf ve sanatkarların eski zamanlara uzanan kültürel hazineler olduğunu belirtti.

Ahi Evran'ın esnaflara yönelik nasihatlerini anımsatan Yüce, bu düşüncelerin Anadolu mayasını oluşturduğunu, esnafın dürüstlüğünün simgesi olduğunu kaydetti.

Alişan da mesleki yeterlilik kurumuna başvuran kişi sayısının 475 olduğunu bildirdi.

"Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü"

SUBÜ Turizm Fakültesi ile Sakarya Turizm Mezunları ve Mensupları Derneği iş birliğiyle "Turizmde İstihdam ve Kariyer Günü" düzenlendi.

Turizm Fakültesi konferans salonundaki programda, birçok kamu ve özel kuruluşun desteğiyle bölgenin en niteliklilerinden birisi olarak tamamlanan Gastronomi Mutfağı, protokol tarafından eğitime açıldı.

Etkinliğe, Sapanca Kaymakamı Abdurrezzak Canpolat, Sapanca Belediye Başkanı Özcan Özen, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SUBÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Türkay, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile öğrenciler katıldı.

Sarıbıyık, sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insanları yetiştirme ve nitelikli Ar-Ge'yi gerçekleştirme misyonuna sahip olduklarını vurgulayarak, "Artık tezlerimiz raflarda tozlanan tezler olmak yerine sorunlara çözüm üreten tezler olsun, mezunlarımız aranan eleman olsun diye gayret içerisindeyiz." ifadesini kullandı.???????

Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa
Sakarya'dan kısa kısa

Esnaf Odası, Ekrem Yüce, Sakarya, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika


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