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Sakarya'dan kısa kısa - Son Dakika

Sakarya'dan kısa kısa

16.01.2022 09:24
Sakarya'dan kısa kısa

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tomruk yüklü kamyonun devrilmesi sonucu araçta hasar oluştu.

D-650 kara yolunda Adapazarı istikametinde seyreden S.H. idaresindeki 54 BB 481 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kömürlük Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki araziye devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü kazayı yara almadan atlattı.

Kamyonda hasar meydana geldi.

Kocaali Anadolu Lisesine atık malzemelerden kütüphane

Kocaali Anadolu Lisesinde "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" ve "Sıfır Atık" projeleriyle hayat bulan kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi.

Açılış dolayısıyla düzenlenen törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, proje kapsamında okulların kütüphaneye kavuştuğunu belirtti.

Atık malzemelerden kurulan kütüphanenin açılışını gerçekleştiren Savaşçı, sergisini gezdiği öğrenciler ile öğretmenlere kitap hediye etti.

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Jandarma, Kocaali, İtfaiye, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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