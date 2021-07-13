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Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi - Son Dakika

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi

13.07.2021 16:04
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi, System.String[]

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, olağan genel kurulda yeniden göreve seçildi.

Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Zeki Aydıntepe, olağan genel kurulda yeniden göreve seçildi.

SGB'nin 3. Olağan Genel Kurulu, Serdivan ilçesindeki bir otelde yapıldı.

Aydıntepe, genel kurulda yaptığı konuşmada, birliğin 6 yıllık geçmişe sahip olmasına karşın birçok çalışmaya imza attığını söyledi.

SGB'nin girişimleriyle Sakarya'da TOKİ iş birliğiyle yapımına başlanan 159 konutun gelecek yıl bu aylarda tamamlanacağını bildiren Aydıntepe, "Destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. İnşallah hep birlikte anahtarlarını da sizlere teslim edeceğiz. Yine bir basın merkezi yapma girişimimiz sürüyor." diye konuştu.

SGB Başkanvekili Müjdat Çetin de görev süreleri içinde yapılan çalışmalara değinerek, "Mesleğimize yönelik sorunların çözümü konusunda girişimlerimizi sürdürürken, meslektaşlarımızın da sosyal faaliyetlerine önem gösteriyoruz. Meslektaşlarımızın uygun şartlarla konut sahibi olmalarını sağlama adına TOKİ ile yaptığımız iş birliğiyle başlayan 159 konutluk projemiz de tüm hızıyla sürüyor." ifadelerini kullandı.

Divan başkanlığını Münir Ali Kara'nın, divan üyeliklerini Gürkan Kılıç, Funda Deryaoğlu ve Erol Ulu'nun üstlendiği genel kurulda yapılan seçimde, Zeki Aydıntepe yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrenin ardından bir grup üye, Adapazarı Alandüzü'nde yapımı süren konutların inşaat alanını gezdi.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi
Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi

Serdivan, Sakarya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı Aydıntepe güven tazeledi - Son Dakika


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