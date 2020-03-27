Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri

6 saat önce

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'teyeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri, System.String[]

Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'teyeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı genelgesi uyarınca toplu taşıma araçlarının yüzde elli yolcu taşıma kapasitesiyle sınırlandırılması ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, otobüslere sosyal mesafeyi korumayı hatırlatıcı bilgilendirme etiketleri yerleştirdi.

Ayrıca belediye otobüslerinin led ışıklı bilgilendirme tabelalarında ve trafik ışıklarında "Evde Kal Sakarya" yazılarıyla farkındalık çalışması yapıldı.

Ulaşım Dairesi Başkanlığından yapılan açıklamada, dünya genelinde ve Türkiye'de çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüsle mücadelede salgından korunmak için zorunlu olmadıkça evden çıkılmamasının büyük önem taşındığı kaydedildi.

Kent genelinde ayrıca ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sokak hayvanlarının ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kentte 20 noktada çalışmalara yoğunluk veren belediye ekipleri, Kocaeli'nin dört bir yanında sokak hayvanları için günlük 500 kilogram mama dağıtıyor.

Ayrıca STK yöneticileri ve aktivistler aracılığıyla da sokak hayvanlarının beslenmesine de katkı sağlanarak, kentte faaliyet gösteren derneklere 1,5 ton köpek maması ile 1,5 ton kedi maması verildi.

Bu arada Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, yaptığı açıklamada, aldıkları tedbirlere değinerek, "Koronavirüs tedbirleri kapsamında yasaklanan kağıt ve hurda toplayıcılığından geçimini sağlayan ve asgari düzeyde hijyen şartlarını oluşturamayan ailelerimize gıda ve hijyen malzemesi desteğinde bulunacağız." diye konuştu.

İzmit Belediyesi de piyasada bulunması zorlaşan sağlık malzemelerini kendi dikimevi ve atölyelerinde üreterek, kamu kurumları ve özel sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Bu kapsamda özel hastanelere belediye dikimevinde üretilen steril ağız maskelerini ulaştırıldı.

YAŞBAK hizmeti

Kartepe Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde kurulmasından bu yana ilçenin yaşayan çınarlarına hizmet eden Yaşlı Bakım (YAŞBAK) koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında hizmetlerini sürdürüyor.

YAŞBAK ekipleri, evlerinde ziyaret ettikleri ihtiyaç sahibi büyüklerin, ilk adım sağlık hizmetlerini yerine getiriyor.

İlçe genelinde 65 yaş ve üstü bakım ihtiyacı olan kişilere, birimde görevli hemşireler tarafından hizmet veriliyor.

Bakım ihtiyacı olan kişiler, felçli ve kimsesiz yatalak hastaların, özellikle sağlık kuruluşlarında görevli hekimlerin verdiği reçeteli ilaçların kullanımı, pansuman yapımı, serum ve sonda takılması, tansiyon, şeker ölçümlerini ve enjeksiyonlarını yapmak gibi yardımcı tedavi ihtiyaçları gideriliyor.

Bolu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, makamında düzenlediği basın toplantısında, ilde koronavirüs ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Açıklamasında bütün camilerin, 43 mahallenin tüm sosyal tesislerin ve şehirde bulunan bütün parkların dezenfeksiyon çalışmasının devam ettiğini belirten Özcan, şunları söyledi:

"Biz bütün bunları temizliyoruz fakat vatandaşlarımızdan da kurallara uyarak bu alanlara gitmemelerini tavsiye ediyoruz. Şehrimizde bulunan sokak ve caddeleri dezenfeksiyonlu su ile sık sık yıkıyoruz. Şehrimizde hizmet veren bütün toplu taşıma araçlarımızda, kamu kurum ve kuruluşlarımızın araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapıyoruz."

Özcan, il merkezinde bulunan 3 bin 600 çöp konteynere ile çöp kovalarını da dezenfekte ettiklerini, bugüne kadar 1 milyon 500 bin metrekare kapalı alanda ve 500 bin metre kare açık alanda dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiklerini, 260 ton dezenfeksiyon malzemesi kullanıldığını aktardı.

Bolu'da, vatandaşların seyahat güvenliği açısından alınan önlemler kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince Bolu Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde, alınan önlemlere uyulup uyulmadığı denetlendi.

Bolu'nun Seben ilçesinde belediye ekipleri yürütülen koronavirüs tedbirleri kapsamında ise ilçedeki vatandaşlara ait araçlar ücretsiz olarak dezenfekte edildi.

Seben Belediye Başkanı Fatih Kavak, gerçekleştirilen çalışmayla ilgili yaptığı açıklamada, "Kıymetli hemşerilerime 'Siz evde kalın biz alalım' dedik ve talepleri doğrultusunda market, manav, eczane ihtiyaçlarını karşılıyoruz fakat olası bir salgına karşı önlem almak için de diğer yandan ilçemizde vatandaşlarımızın yoğun olarak kullandığı yerleri dezenfekte ettik. Bu kapsamda sıra araçlara geldi. Şu ana kadar 235 araç belediye ekiplerimiz tarafından dezenfekte edildi." dedi.

Zonguldak

Zonguldak Belediyesi tarafından Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında başlatılan çalışmalarda, ortak kullanım alanları dezenfekte ediliyor.

Belediyenin temizlik işleri ve itfaiye müdürlüğü ekiplerince, ana arterler başta olmak üzere cadde ve sokaklarda dezenfekte çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Karabük

Karabük'te belediye ekipleri, cadde ve sokaklarla halkın yoğun kullandığı terminal, gar, toplu taşıma ve taksi duraklarını dezenfekte etti.

Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, dezenfekte çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini, 65 yaş ve üstündeki insanlara destek olduklarını ifade ederek herkesin evde kalmasını istedi.

Ayrıca Safranbolu Belediyesi de ilçedeki meydanları ve ortak alanları dezenfekte ediyor.

Koronavirüs, Sakarya, Kocaeli, Bolu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 04:28 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek İtalya Dışişleri Bakanı Di Maio: Avrupa Birliği ülkeleri koronavirüs için ortak aşı üretmeli
Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın Milli basketbolcu Cedi Osman Amerika'dan çağrı yaptı: Lütfen evde kalın         
22:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini madde madde açıkladı         
22:09
Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak Fenerbahçe, Emre Kılınç ve Mert Hakan'a transfer teklifinde bulunacak         
22:07
Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti Türkiye alkışlarken, Karabük'te 2 hasta yakını sağlık çalışanlarına hakaret etti         
22:00
Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti Eski kocası tarafından sokak ortasından başından vurulan kadın hayatını kaybetti         
21:55
Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı Rize'de eski eşi tarafından sokak ortasında vurulan kadının annesinin feryadı yürek dağladı         
21:41
Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum Koronaya yakalanan Boris Johnson'ın virüsü hafife aldığı sözleri tekrar gündem oldu: Ben sürekli tokalaşıyorum         
21:36
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüs aşısı minimum 12-18 ay uzakta         
21:02
Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı Türkiye'deki koronavirüs vakaları neden il il açıklanmadı? Sağlık Bakanı yanıtladı         
20:55
Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür Mustafa Cengiz: Gün destek günüdür         
20:53
Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket Altay Bayındır ve Umut Nayir'den anlamlı hareket         
20:42
Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakım ünitelerinde yüzde 62-63 oranında doluluk var         
20:29
Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak Sağlık Bakanı Koca'dan Murat Sancak yanıtı: Gereken yapılacak         
20:12
Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek Kaliforniya merkezli bir şirket, ev tipi koronavirüs testini piyasaya sürecek         
20:12
Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var Sağlık Bakanı Koca: Cumhurbaşkanımıza ilettim daha ileri tedbirlere ihtiyaç var         
20:12
Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti Fransa'da, daha önce hiçbir hastalığı olmayan 16 yaşındaki kız koronavirüsten hayatını kaybetti         
19:59
Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 92'ye vaka sayısı 5698'e yükseldi         
19:46
Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi Son Dakika: İtalya'da en ölümcül gün! Koronavirüsten ölenlerin sayısı 9 bin 134'e yükseldi         
19:36
Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak Son dakika: Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: Zorunlu sebepler dışında şehirlerarası seyahat kısıtlanacak         
19:14
BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması BDDK'dan taşıt ve tüketici kredilerinde faiz ve taksit ödemesi açıklaması         
19:10
Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken Brezilyalı efsane oyuncu Rivaldo: Neymar dönmeli, Lautaro için erken         
19:04
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz: Hocamın da Abdurrahim'in de durumu çok iyi         
19:04
Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem Son Dakika: İçişler Bakanı Süleyman Soylu'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt: OHAL'e gerek yok demem         
18:57
Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı Son Dakika: Koronavirüsle mücadele kapsamında 12 belde ve köy karantina altına alındı         
18:52
Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor Burak Yılmaz isyan etti: Her doktor farklı konuşuyor         
18:36
Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor Türkiye Barolar Birliği olağanüstü genel kurula gidiyor         
18:18
Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı Selçuk Bayraktar yerli solunum cihazına ait çalışmaların ilk görüntülerini paylaştı         
18:15
Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı Haydarpaşa Limanı'nda Ukrayna'dan gelen bir geminin mürettebatı koronavirüs karantinasına alındı         
17:57
Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım Rize'de boşandığı eşini cadde ortasında vuran kişi: Sosyal medya hesabı açtığı için yaptım         
17:56
İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı İngiltere'de koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısı 759'a ulaştı         
17:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2020 23:22:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Bolu ve Karabük'te koronavirüs tedbirleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]