Son Dakika Haberleri: Sakarya Merkezli 17 İlde Deaş Operasyonu: 27 Gözaltı

Sakarya Merkezli 17 İlde Deaş Operasyonu: 27 Gözaltı

5 dakika önce

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya Merkezli 17 İlde Deaş Operasyonu: 27 Gözaltı, System.String[]
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında DEAŞ'la irtibatlı olduğu iddia edilen şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla Sakarya merkezli 17 ilde düzenlenen operasyonlarda, örgüt adına faaliyet yürüttükleri tespit edilen 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 05:41 Kaynak: İHA
Sakarya, Güncel
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