Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Sakarya Nehri'nde kaybolan çocuğu arama çalışmaları sürüyor
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan 12 yaşındaki Muhammet B'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde serinlemek için girdiği Sakarya Nehri'nde kaybolan 12 yaşındaki Muhammet B'nin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ediyor.
Setaltı Mahallesi bölgesindeki çalışmalara, AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, polis dalgıçlar ve İHH arama kurtarma ekipleri katılıyor.
Çalışmaları izleyen Muhammet B'nin yakınlarının endişeli bekleyişi sürüyor.
Adapazarı ilçesinde dün serinlemek için girdikleri Sakarya Nehri'nde boğulma tehlikesi geçiren 4 çocuktan 3'ü kurtarılmış, Muhammet B. ise kaybolmuştu.
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